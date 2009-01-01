Страна переживает тяжелые дни, и некий популярный журналист, обращаясь через соцсеть к своей аудитории, пишет – друзья, хватит сидеть дома. Призывает собраться на одной из центральных площадей города, просто так, без бюрократических согласований и без казенщины вообще. Это будет не митинг, это просто у людей есть потребность собраться вместе и убедиться, что их много. Берите с собой зонтики, горячий чай, хорошее настроение и друзей.

Так Мустафа Найем, звезда украинских медиа (а теперь депутат Рады) призвал киевлян выходить на Евромайдан. Тот случай, когда солнце останавливали словом, словом разрушали города – один пост в фейсбуке Найема, очевидно, уже навсегда разделил жизнь Украины на до и после. Возможно ли такое в России, и если возможно, что станет поводом, и кто будет нашим Найемом? – многие задавали себе этот вопрос, и ответа на него до сих пор не было, а теперь есть.