09:12

В центре Ростова-на-Дону произошел взрыв. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

По предварительным данным, взрыв произошел рядом с одной из школ. «Устройство сдетонировало во время уборки территории дворником, мужчина получил ранение», – пояснили собеседники агентства.

Сейчас школа закрыта, ее территорию оцепили. Как рассказал источник РИА Новости, мужчина подобрал подозрительный предмет, который взорвался у него в руках.

ТАСС передает, что взрыв произошел около 7:00 мск в районе улицы Социалистическая. В руках пострадавшего взорвалось самодельное взрывное устройство, замаскированное под фонарик.