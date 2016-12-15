В центре Ростова-на-Дону произошел взрыв. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.
По предварительным данным, взрыв произошел рядом с одной из школ. «Устройство сдетонировало во время уборки территории дворником, мужчина получил ранение», – пояснили собеседники агентства.
Сейчас школа закрыта, ее территорию оцепили. Как рассказал источник РИА Новости, мужчина подобрал подозрительный предмет, который взорвался у него в руках.
ТАСС передает, что взрыв произошел около 7:00 мск в районе улицы Социалистическая. В руках пострадавшего взорвалось самодельное взрывное устройство, замаскированное под фонарик.
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