10:05

Российские специальные службы не смогли предотвратить взрыв в метрополитене Санкт-Петербурга из-за фактора времени. Об этом в интервью РИА Новости заявил член Совета по внешней и оборонной политике РФ генерал-майор ФСБ запаса Александр Михайлов.

«Думаю, <…> в случае с терактом в Петербурге наши специальные службы все делали правильно, и только фактор времени не позволил выявить террориста. От такого не застрахована ни одна спецслужба мира», – пояснил он.

Михайлов добавил, что если бы сотрудники спецслужб располагали «достаточно серьезной» информацией о готовящемся теракте, то «и на рамки металлодетекторов бы поставили Росгвардию в неограниченных количествах, и досматривали бы всех». Однако данных, где произойдет атака, не было, теракт «мог быть совершен на любом объекте повышенной опасности».

Также, по мнению Михайлова, «не просматривается» связь заказчиков теракта в Петербурге с международными террористами.«Человек, который проживает на протяжении длительного времени в России, родившийся совершенно не в Сирии, вряд ли будет акцентировать свое внимание на политике Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике», – отметил он.

Ранее 6 апреля источники «Коммерсанта» сообщили, что предполагаемый организатор взрыва в петербургском метро Акбаржон Джалилов мог быть связан с сирийской террористической группировкой «Туахид валь-джихад», среди участников которой есть «сотни узбеков», проживающих в том числе в Киргизии. В то же время источники ТАСС заявили, что следствие проверяет информацию, что Джалилов мог проходить обучение в «Исламском государстве» на территории Сирии в 2015–2016 годах.

Теракт в Петербурге произошел днем 3 апреля, в результате взрыва в метро погибли 14 человек, в том числе сам Джалилов.