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Глава Национального банка Украина Валерия Гонтарева объявила, что она написала заявление об отставке. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Гонтарева отметила, что ей не стыдно за реформы, которые она провела на своем посту. Свою миссию на этом посту она считает выполненной.

Бывшая глава Нацбанка не смогла назвать того, кто займет ее место. По ее мнению, это должен быть «банкир, технократ, не политик».

В пресс-службе банка, однако, заявили, что Гонтарева не писала заявления об отставке, передает «Интерфакс».

«Заявление не написано, глава НБУ Гонтарева работает и выполняет свои обязанности. В общении с журналистами сегодня утром она в очередной раз подтвердила намерение со временем покинуть пост главы НБУ», – сообщили в пресс-службе.

Ранее представители оппозиционных партий в Раде потребовали привлечь Гонтареву к уголовной ответственности за политику Нацбанка Украины. Сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко заявил, что она несет ответственность за «обнищение украинцев». Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко добавила, что нельзя позволить ей покинуть Украину.

Прокурор Генеральной прокуратуры Украины Владислав Куценко также заявил, что Гонтарева предстанет перед судом. «Обнаружена критическая масса правонарушений со стороны именно руководства НБУ и его руководительницы, что позволяет мне утверждать, что Гонтарева предстанет перед судом», – заявил Куценко.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проверяет Нацбанк на законность расходования денег, выделенных на рефинансирование. Руководство банка также проверяют на причастность к незаконному расходованию средств. Руководитель НАБУ отметил, что «большая часть средств, которые выдавались в качестве рефинансирования, перечислялась или в офшоры, или в иностранные банки».