11:21

Пресненский суд Москвы санкционировал арест Василия Смирнова, генерального директора компании-подрядчика «ППФ “Мастер”», проводившей работы по реконструкции зданий Госдумы и правительства РФ. Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным агентства, Следственный комитет еще в феврале 2017 года возбудил дело о крупном хищении средств при реконструкции «Центра реабилитации» управления делами президента РФ. В конце марта по делу следователи провели обыски у директора ФГБУ «Дирекция по строительству и реконструкции объектов федеральных государственных органов» (ДСР) Владимира Павлюченкова и Смирнова. Последнего задержали.

Следствие подозревает ДСР и фирму-подрядчик в особо крупных хищениях средств – 71 млн рублей. Например, руководство «Центра реабилитации» жаловалось на завышение стоимости подрядных работ и поставки устаревшего медицинского оборудования и дешевой мебели.

«Росбалт» отмечает, что пока следователи проверяли работу «ППФ “Мастер”», компания выиграла конкурс на реконструкцию комплекса административных зданий «Старая площадь», куда входит здание Администрации президента. Сумма контракта составляет 6,6 млрд рублей.

«ППФ “Мастер”» работает на рынке с ноября 1990 года. Среди наиболее значимых своих проектов компания называет, в частности, реконструкцию зданий Конституционного суда РФ, Госдумы и объединенной больницы с поликлиникой Управления делами президента РФ.