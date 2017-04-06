11:13

В жилом доме в Санкт-Петербурге обезвредили взрывное устройство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации Невского района Константина Серова.

«Взрывное устройство найдено, оно обезврежено», – сказал он.

Серов добавил, что следователям осталось проверить восьмой и девятый этажи. Эвакуированные жильцы с нижних этажей уже вернулись в свои квартиры.

В квартире, где обнаружили взрывное устройство, находились не владельцы квартиры. «Там оказались не те, кому принадлежит квартира. Как они там оказались, нужно время, чтобы выяснить», – сказал глава района.

Жильцы дома рассказали «Фонтанке», что квартиру, дверь в которую взломали силовики, снимали приезжие из Средней Азии.

Сообщается также, что полиция задержала несколько человек. Из дома вывели трех мужчин в наручниках, сообщает «Фонтанка».

Об обнаружении «опасного предмета» утром 6 апреля сообщили в пресс-службе УФСБ. Жильцов дома эвакуировали. По предварительным оценкам силовиков, предмет представлял взрывную опасность.