В жилом доме в Санкт-Петербурге обезвредили взрывное устройство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации Невского района Константина Серова.
«Взрывное устройство найдено, оно обезврежено», – сказал он.
Серов добавил, что следователям осталось проверить восьмой и девятый этажи. Эвакуированные жильцы с нижних этажей уже вернулись в свои квартиры.
В квартире, где обнаружили взрывное устройство, находились не владельцы квартиры. «Там оказались не те, кому принадлежит квартира. Как они там оказались, нужно время, чтобы выяснить», – сказал глава района.
Жильцы дома рассказали «Фонтанке», что квартиру, дверь в которую взломали силовики, снимали приезжие из Средней Азии.
Сообщается также, что полиция задержала несколько человек. Из дома вывели трех мужчин в наручниках, сообщает «Фонтанка».
Об обнаружении «опасного предмета» утром 6 апреля сообщили в пресс-службе УФСБ. Жильцов дома эвакуировали. По предварительным оценкам силовиков, предмет представлял взрывную опасность.
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