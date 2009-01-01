Силовики установили личности знакомых петербургского террориста Акбаржона Джалилова, сообщает Следственный комитет.
Уточняется, что у нескольких «граждан среднеазиатских республик» провели обыски. Их имена не называются. Следователи изъяли предметы, «имеющие значение для расследования».
Источник «Интерфакса» сообщил, что следователям предстоит проверить «характер связи» задержанных с Джалиловым.
Правоохранительный органы, по данным «Интерфакса», рассматривают версию того, что Джалилов не собирался становиться смертником и его использовали как «живую бомбу» без его ведома.
«Множество фактов свидетельствует о том, что предполагаемый террорист-смертник, скорее всего, не собирался подрываться, а должен был заложить бомбы в двух местах в метро и скрыться. Но сообщники решили по-своему и использовали его, что называется, “в темную”», – рассказал собеседник агентства.
«Коммерсантъ» ранее сообщил, что исполнитель теракта мог попасть под влияние группировки «Туахид валь-джихад».
Заметка дополняется.
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