У предполагаемых сообщников петербургского террориста Акбаржона Джалилова нашли элементы взрывчатки, аналогичные взорванной в метро бомбе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
По словам собеседника агентства, их связь с Джалиловым пока не подтверждена.
Ранее Следственный комитет сообщил об обысках у знакомых Джалилова. Их имена не назывались, уточнялось лишь, они «граждане среднеазиатских республик». При обысках изъяли «предметы, имеющие значение для расследования», уточнялось в релизе.
Заметка дополняется.
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