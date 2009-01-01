12:03

У предполагаемых сообщников петербургского террориста Акбаржона Джалилова нашли элементы взрывчатки, аналогичные взорванной в метро бомбе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, их связь с Джалиловым пока не подтверждена.

Ранее Следственный комитет сообщил об обысках у знакомых Джалилова. Их имена не назывались, уточнялось лишь, они «граждане среднеазиатских республик». При обысках изъяли «предметы, имеющие значение для расследования», уточнялось в релизе.

Заметка дополняется.