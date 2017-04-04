В Сирии новое обострение в связи с инцидентом с применением химического оружия. Утром 4 апреля самолеты Су-22 ВВС Сирии нанесли авиаудар по городу Хан-Шейхун в провинции Идлиб (контролируется группировкой умеренной оппозиции «Ахрар аш-Шам»). Как минимум один из примененных боеприпасов, судя по неглубокой воронке взрыва и распространившемуся желтоватому облаку, был снаряжен каким-то химическим веществом. В результате в первые часы, по данным департамента здравоохранения провинции Идлиб, погибло 72 человека, из них более половины женщины и дети. Размещенные в интернете видео жертв атаки носят все признаки поражения нервно-паралитическим отравляющим веществом, а не бытовым хлором, как случалось в более ранних инцидентах.

Красная линия

Президент США Дональд Трамп однозначно возложил вину за применение химического оружия на режим Башара Асада. Такую же позицию заняли лидеры Франции, Великобритании и Германии. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон выступил с еще более жестким заявлением, возложив ответственность за применение химического оружия против мирного населения в Сирии не только на Башара Асада, но и на Россию и Иран, как «самопровозглашенных гарантов перемирия». Тиллерсон призвал Россию и Иран использовать свое влияние на режим Асада, чтобы гарантировать неповторение подобных инцидентов.