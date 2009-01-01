Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео момента взрыва у школы в Ростове-на-Дону, в результате которого пострадал дворник.
https://twitter.com/rentvchannel/status/849920467091828736
На видеозаписи видно, как мужчина в черном оставляет рядом со школой пакет и быстро уходит. Спустя некоторое время пакет поднимает дворник, достает из него фонарик и пытается его включить, происходит взрыв.
Как сообщил ТАСС источник, близкий к следствию, в СК не исключают версию теракта. Статью о покушении на убийство могут переквалифицировать, если появятся какие-то новые обстоятельства, добавил он.
Взрыв в районе улицы Социалистическая произошел 6 апреля в 7:00, когда дворник убирал территорию рядом с одной из школ. В результате мужчина был ранен, его госпитализировали. Сообщалось, что самодельную бомбу замаскировали под фонарик. СК возбудил уголовное дело по статьям «покушении на убийство, совершенное общеопасным способом» и «незаконный оборот взрывчатки».
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