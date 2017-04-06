13:43

В главном офисе алмазодобывающей компании «Алроса» началась выемка документов. Ее проводят сотрудники ФСБ и Следственного комитета, сообщает РБК со ссылкой на неназванные источники.

По данным «Интерфакса», выемка документов проводится по поручению следователей из Якутии. Пресс-секретарь «Алросы» Андрей Рябинников не подтвердил, но и не опроверг сообщения о действиях следователей.

Ранее об обысках в офисе «Алросы» сообщил «Лайф». По предварительным данным, обыски связаны с работой предыдущего руководства организации.

На фоне публикаций о следственных действиях в «Алросе» акции компании на Московской бирже начали снижаться. К 13:50 мск котировки «Алросы» снизились на 1% до 91,2 рубля, хотя до новостей торговались выше 92 рублей.

Руководитель в «Алросе» сменился в начале марта: новым президентом алмазодобытчика стал старший вице-президент Сбербанка Сергей Иванов, сын бывшего главы Администрации президента РФ Сергея Иванова.

Иванов-младший сменил на посту президента «Алросы» Андрея Жаркова, который написал заявление об уходе 27 февраля. Ранее в тот же день вице-премьер Юрий Трутнев объявил, что сын Иванова возглавит «Алросу».

Источники «Коммерсанта» утверждали, что Жарков был вынужден покинуть свой пост в «Алросе» досрочно в том числе из-за разногласий с Минфином. Отмечалось, что министерство поддерживает кандидатуру Иванова.