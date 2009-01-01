13:35

Общественная коллегия по жалобам на прессу признала, что репортажи телеканала РЕН ТВ об Ильдаре Дадине нарушают нормы журналистской этики и права. Об этом говорится в сообщении коллегии.

Жалобу на материалы РЕН ТВ подавала «Открытая Россия». Коллегия признала, что в репортажах телеканала о Дадине и его жене Анастасии Зотовой нарушены принципы достоверности, надежности и беспристрастности. Сюжеты призваны опорочить активиста, его жену и граждан со схожими политическими взглядами, что нарушает закон «О СМИ», говорится в решении коллегии.

Кроме того, РЕН ТВ нарушил 152 статью Гражданского кодекса и закон «О персональных данных» в интервью о личной жизни Зотовой, использовав частную информацию без согласия героини.

Ильдар Дадин стал первым осужденным за неоднократные нарушения на митингах. В 2015 году его осудили на три года, позже срок снизили до двух с половиной лет. 22 февраля Верховный суд (ВС) отменил ему приговор.