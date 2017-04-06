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Министерство юстиции признало законной работу фонда «Дар», который фигурирует в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о «тайной империи» премьер-министра Дмитрия Медведева. Об этом сказано в ответе ведомства на запрос юриста партии «Яблоко» Алексея Чумакова, сообщает РБК.

Чумаков в запросе указал на то, что фонд не публиковал отчеты о своей деятельности в открытом доступе, что противоречит закону. Он также попросил проверить фонд на предмет поступления денег и имущества из иностранных государств и предложил признать «Дар» иностранным агентом.

В ответе ведомства сказано, что фонд предоставляет отчеты о своей работе и выполняет необходимые требования. В Минюсте, однако, отказались показать отчетность Чумакову и перенаправили его к самому фонду.

«Главное управление не обладает информацией для признания фонда некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента», – написано в ответе.

«Новая газета» ранее рассказала, что у четырех из пяти упомянутых в расследовании ФБК фондов нет работающих сайтов, а одна из организаций не находится по адресу регистрации. Издание указывало, что фонды оказались «секретными»: на просьбу предоставить отчетность часть организаций ответила отказом, а другая не ответила вовсе. Один из фондов вместо отчетности прислал брошюры, в числе которых «Поздравляем! Вы беременны», «Покровители семьи и брака Святые Петр и Феврония Муромские» и альбом «Русский балет».

Расследование ФБК «Он вам не Димон», опубликовано в начале марта. В расследовании говорится о тайных активах премьер-министра, которые тот якобы приобрел «на взятки олигархов и кредиты госбанков» с помощью «преступной схемы», основанной на некоммерческих фондах.

Госдума проводить расследование на основании материалов ФБК отказалась. Медведев в свою очередь назвал компромат «чушью и бумажками», а само расследование ФБК, по его словам, спонсировали «частные инвесторы», которые хотели «вытащить людей на улицы».