14:26

Президент России Владимир Путин предложил возглавить республику Марий Эл Александру Евстифееву. Об этом сообщается на сайте Кремля. С января 2014 года Евстифеев – председатель Арбитражного суда Московской области.

В 2000–2002 годах Евстифеев занимал пост заместителя полпреда в Приволжском федеральном округе. Путин указал, что на этой должности он занимался и республикой Марий Эл.

Как отметил Путин, [нынешний глава республики] Леонид Маркелов «уже 16 лет в Марий Эл и хотел бы поменять место работы». Указ о досрочном прекращении его полномочий президент подписал 6 апреля.

«Сейчас сложилась ситуация, когда действующий глава республики просит использовать его на другом участке работы. <…> В этой связи у меня вопрос и предложение: хотели бы вы возглавить республику до выборов в сентябре этого года, а в зависимости от результатов – принять участие в выборной кампании?» – спросил президент у Евстифеева.

В ответ тот поблагодарил Путина и заявил, что это «высокая честь, большое доверие и огромная ответственность». Евстифеев отметил «достаточно высокий» потенциал республики и добавил, что «он не в полной мере реализован».

5 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о возможной отставке Маркелова, подчеркнув, что Кремль никогда не анонсирует кадровые перестановки. До этого в СМИ появились публикации о возможном переходе главы Марий Эл в Совет Федерации.