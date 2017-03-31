В конце марта десятки российских школьников и студентов опубликовали записи, где педагоги в резкой форме критикуют их политические взгляды или вовсе отказывают учащимся в праве и в способности иметь убеждения. «Закрой ротик и иди», «Совсем охренели, что ли?», «Вы предатели, изменники и либерало-фашисты!» – среди прочего говорили учителя. Поводом для наставлений стали митинги против коррупции, прошедшие 26 марта во многих городах России – в них участвовали и школьники и студенты.

Но многочисленные свидетельства показывают: подобные беседы о недопустимости оппозиционных взглядов во многих образовательных учреждениях давно вошли в повседневную практику. Где-то они проводятся разово в виде отдельных мероприятий, где-то – входят в обязательную программу политического и патриотического воспитания, хотя чаще всего проходят спонтанно во время обычных уроков.

Имеют ли работники образовательных учреждений право говорить о превосходстве одних политических взглядов над другими? Какие законы они нарушают и куда жаловаться? Republic спросил об этом юристов, образовательных экспертов и составил подробную инструкцию, как защитить себя и своих детей от политической пропаганды в школе и вузе. Ну или хотя бы попытаться.