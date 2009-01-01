В феврале 1998 года небольшой британский город Джиллетт потрясла ужасная трагедия. Мужчина застрелил ночью всю свою семью: жену, дочь, девятимесячную внучку, и, в конце концов, сам свел счеты с жизнью. Трупы обнаружил на следующий день его зять, Тим Тоубин, который приехал за женой и дочерью. Сам он едва помнит себя в первое время после увиденного. Он уверен, что во всем были виноваты таблетки, который за два дня до этого врач выписал убийце – это был антидепрессант под названием Паксил.
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