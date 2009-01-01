17:12

В Москве началась акция памяти жертв теракта «Питер, мы с тобой!». Трансляцию ведет телеканал «Дождь». Митинг проходит на Манежной площади.

Ведущая в начале выступления попросила участников опустить политические плакаты.

https://twitter.com/varlamov/status/849975486210072578

Блогер Илья Варламов также сообщил, что на акцию пришли активисты Национально-освободительного движения (НОД) с листовками и флагами. В группе организации «Вконтакте» ранее говорилось, что лозунг активистов на митинге будет звучать как «Полномочия Путину». Варламов добавил, что в НОД отказались убрать флаги, несмотря на просьбу ведущей.

Заявку на проведение акции в Москве подали представители профсоюзов 5 апреля. Ее согласовали в день подачи, несмотря на то, что, согласно законодательству, заявки на массовые мероприятия необходимо подавать за 10 дней.

В мэрии Москвы согласование митинга объяснили тем, что акция «неполитическая». «Знаете, в чем дело, речь идет не о том, как подали заявку, а о том, что к нам обратились люди, а мы откликнулись», – пояснил организатор митинга Михаил Антонцев. Он отметил, что «никаких плакатов, выкриков» не будет.

Как сообщал ранее «Коммерсантъ», поручение провести акции в регионах поступило губернаторам из Администрации президента. При этом в Кремле настаивали, что они должны пройти по всей стране, а «особенно там», где были митинги 26 марта. Главам регионов поставили задачу «согнать туда народ», отмечала газета.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет отношения к организации антитеррористических митингов. «Я первый раз слышу о том, что какие-то могли быть сигналы [из Кремля], мне неизвестно о таких сигналах», – сказал Песков.

Митинги 6 и 8 апреля пройдут как минимум в 29 городах России. В некоторых из них заявлена тема солидарности с Санкт-Петербургом, а где то он проходит под лозунгом «Вместе против террора». Прошедший во Владивостоке 6 апреля митинг памяти жертв теракта собрал 2 тысячи участников, сообщает «Интерфакс».

Теракт в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля, в нем погибли 14 человек, включая террориста. Организатором взрыва назвали выходца из Киргизии Акбаржона Джалилова.