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Глава комитета Конгресса США по разведке Девин Нуньес заявил, что он временно отстраняется от руководства расследованием о вмешательстве России в выборы американского президента. Об этом сообщает CNN.

Вместо него расследование временно возглавит сенатор-республиканец Майк Конауэй. В своем заявлении Нуньес процитировал жалобы активистов, в которых утверждается, что он нарушил условия обсуждения секретных материалов после встречи в Белом доме две недели назад. Все обвинения глава спецкомитета назвал «ложными» и «политически мотивированными».

«Я продолжу выполнять все свои обязанности как глава комитета, и прошу как можно скорее обратиться к комитету по этике, чтобы ускорить отклонение этих ложных обвинений», – добавил он.

Ранее представители Демократической партии США призывали Нуньеса взять самоотвод. Они утверждали, что Нуньес замедляет расследование по выборам.

В конце января стало известно, что американская контрразведка начала расследование возможных связей троих помощников президента США Дональда Трампа с Россией. В феврале The New York Times рассказала, что участники избирательного штаба Трампа контактировали с российской разведкой в период президентской кампании.

Вашингтон утверждает, что Москва вмешивалась в ход кампании, в том числе с помощью хакерских атак. По мнению представителей американской разведки, за атаками стоит лично президент Владимир Путин, в Кремле все обвинения отвергают.