В феврале 2014 года Дэвиду Боуи присудили музыкальную премию BRIT Awards как лучшему исполнителю мужского пола. Бывший Зигги Звездная Пыль, давно к тому времени затворившийся в частной жизни в Нью-Йорке, на церемонию не поехал, но попросил Кейт Мосс получить статуэтку за него, а также от его имени зачитать коротенькую речь. Речь совершенно неожиданно увенчалась фразой «Scotland, stay with us!». Тогда Шотландия действительно осталась с «нами», то есть с Великобританией, которая еще была частью Евросоюза. Тот, в свою очередь, был в наилучших отношениях с США. Референдум в сентябре 2014 года сторонники шотландской независимости проиграли, к вящему облегчению здравомыслящих людей.

Через год и двадцать два дня после шотландского референдума Боуи умер. Через пять месяцев и двадцать два дня после его смерти референдум в Британии положил конец ее членству в ЕС. В Шотландии же, как и во многих других частях Соединенного Королевства, это голосование имело обратный результат (62% – за «остаться», 38% – за «покинуть ЕС») В целом по Великобритании за то, чтобы покинуть ЕС проголосовало 51,9% населения, а за то, чтобы остаться – 48,1%. Получилось, что шотландцы (как лондонцы и многие иные) хотят быть европейцами, а вот жители валлийского городка Кармартена или большого английского города Шеффилда не так далеко от шотландской границы – нет.

Так и возник вопрос о повторении шотландского референдума. Более того, шотландский парламент уже проголосовал за возможность его проведения (если будет дано одобрение Лондона) в период между осенью 2018 и весной 2019 года. На этот раз независимость Шотландии кажется более здравомыслящим исходом, нежели ее нахождение на борту дредноута «Великая Британия», который, как убеждены очень многие, идет ко дну. И идет добровольно – никто по нему не стрелял и никто на его пути мин не ставил.

Вся эта история – которая, между прочим, находится в самом своем начале, – предполагает три версии, три направления рефлексии, три варианта объяснения.