18:27

В акции памяти жертв теракта «Питер, мы с тобой» в Москве приняли участие более 50 тысяч человек. Об этом со ссылкой на МВД сообщает «Интерфакс».

Акция прошла на Манежной площади. Она началась с минуты молчания, ведущая попросила ее участников убрать политические флаги.

https://twitter.com/infomoscow24/status/849985880773341184

Митинг организовала Московская федерация профсоюзов. Заявку на акцию в мэрии одобрили в день подачи. При этом законодательство обязывает организаторов подавать заявки как минимум за 10 дней до мероприятия. В мэрии это объяснили тем, что акция «неполитическая».

По данным «Коммерсанта», поручение провести митинги в регионы поступило из Администрации президента. Акции должны пройти по всей стране, а «особенно там», где были митинги против коррупции 26 марта. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, однако, заявил, что впервые слышит о подобных «сигналах» из Кремля. Он отметил, что Кремль не занимается организацией митинга.

Митинги 6 и 8 апреля пройдут как минимум в 29 городах России. В некоторых городах заявлена тема солидарности с Санкт-Петербургом, а где-то – «Вместе против терроризма».