17:35

Боевики «Исламского государства» (ИГИЛ) взяли на себя ответственность за нападение на полицейских и бойцов Нацгвардии в Астрахани. Об этом сообщает SITE.

Утром 6 апреля стало известно, что всех подозреваемых в нападениях застрелили сотрудники правоохранительных органов во время спецоперации. Речь шла о Нурболе Саспанове, Рамзане Султанмурадове и Ильясе Магомедове.

Еще одного подозреваемого, Рамзана Кукулаева, убили сразу после нападения. Всех четверых ранее объявили в федеральный и международный розыск.

По данным МВД, все подозреваемые также участвовали в нападении на сотрудников ГИБДД 3 апреля; двое полицейских умерли от огнестрельных ранений. Губернатор Астраханской области Александр Жилкин тогда же назвал нападавших «группой радикальных исламистов-ваххабитов».

Следственный комитет в связи с нападениями завел два уголовных дела по статьям о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, хищении оружия и незаконном хранении оружия и боеприпасов.