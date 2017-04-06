В марте потребительские цены в России выросли на 0,1% по сравнению с февралем. Это самый низкий показатель для первого месяца весны с 1991 года, то есть за всю историю наблюдений Росстата. «Инфляция снижается быстрее, чем прогнозировалось», – писал Банк России в пресс-релизе от 24 марта. Republic вспомнил, зачем вообще стране нужна низкая инфляция, почему цель ЦБ – рост цен не более, чем на 4% в год, и какая польза от этого экономике.

Почему росла инфляция?

Скачок инфляции был вызван двумя основными причинами: резким ослаблением рубля из-за снижения мировых цен на нефть и продуктовыми контрсанкциями правительства в ответ на западные акции в результате присоединения Крыма, объясняла в начале 2015 года первый заместитель председателя Банка России Ксения Юлаева. Инфляция начала расти в марте 2014 года.

Это «разовые факторы», после которых рост цен должен был замедлиться, подчеркивала Юдаева. Судя по данным Росстата, этот прогноз впоследствии сбылся. Инфляция снижалась после того, как достигла 16,9% в годовом выражении в марте 2015 года – максимума за предыдущие 13 лет. Двумя годами позже цены выросли только на 4,3% к тому же месяцу 2016 года.

Почему она снизилась?