19:28

По прогнозам Минэкономразвития, в 2017 году рост ВВП составит 2%. Об этом заявил министр экономического развития Максим Орешкин, его цитирует «Интерфакс».

Согласно предыдущему прогнозу, рост ВВП в 2017 году должен был составить 0,6%. При этом в ведомстве считают, что в долгосрочной перспективе рост замедлится и к 2018–2020 годам составит 1,5%.

По данным ведомства, в 2017 году доходы бюджета могут составить 14,68 трлн рублей, а в 2018 году – 14,71 трлн рублей. Таким образом, дефицит бюджета в 2017 году ожидается на уровне 1,89 трлн рублей или 2% ВВП, а в 2018 году – 1,66 трлн рублей или 1,7% ВВП.

В то же время Минэкономразвития повысило прогноз средней цены на нефть в 2017 году до уровня $45,6 за баррель, ранее план бюджета составляли из расчета $40 за баррель.

По состоянию на 19:00 мск стоимость нефти марки Brent составляла $54,87 за баррель, курс доллара – 56,2 рубля.

Орешкин также подчеркнул, что сейчас курс рубля сильно переукреплен, однако, по прогнозам ведомства, в ближайшее время он должен снизиться и в конце года составить 68 рублей за доллар.

Если же курс рубля сохранится на текущем уровне, то ЦБ будет агрессивно снижать ставку, и в этом случае инфляция может составить 2,9%. «Но данный вариант мы считаем неисполнимым», – сказал министр. По его словам, в базовом варианте прогноза на 2017 год инфляция ожидается на уровне 3,8%.