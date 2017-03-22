Прошлогодняя история с хакерской атакой на Центральный банк республики Бангладеш – тогда было украдено около $80 млн – получила продолжение.«Лаборатория Касперского» опубликовала отчет, из которого следует, что предполагаемые организаторы кражи – группировка Lazarus – действовали почти в двух десятках стран. Ее целями были банки, казино и IT-компании.

Отчет связывает группировку с IP-адресом в Северной Корее. Ранее уже звучали подозрения, что бангладешские банки атаковали хакеры из КНДР, а за ними стоит государство, для которого это способ заработка.

По данным на конец марта, США собирались официально обвинить КНДР в краже денег из банка Бангладеш. «Если государство грабит банки, это очень серьезно», – заявил заместитель директора Агентства национальной безопасности Ричард Леджет.

Взлом банков – лишь один из способов, которые КНДР использует для заработка в твердой валюте. Как это устроено?

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