Как продлить жизнь организации, демонстрирующей все признаки угасания? На что похожа и чем объясняется корпоративная старость? Вопросы о жизненном цикле организаций не новы. Но книга известного теоретика менеджмента Ицхака Адизеса «Стремление к расцвету. Как добиться успеха в бизнесе с помощью методологии» (недавно вышла в издательстве «Манн, Иванов и Фербер») позволяет составить сравнительно ясные представления о предмете, а заодно избавиться от мифов, которых немало в этой области. Так, например, по возрасту и размерам организации часто судят о стадии ее жизненного цикла. Но подобные критерии ошибочны, убеждает Адизес: «Может показаться, что это противоречит здравому смыслу. Многие полагают, что крупные организации, например, по определению являются бюрократическими и потому находятся на пути к старению. Люди также склонны думать, что крупные компании медленнее реагируют на изменения (будь то внутренние или внешние) по сравнению с компаниями небольшими. Так ли это?»
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