19:29

Задержан мужчина, подозреваемый в призывах к массовым беспорядкам в Москве 2 апреля. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ 6 апреля.

По данным СК, речь идет о мужчине 1992 года рождения. Его имя не называется. Следователи подчеркнули «особую сложность расследования», объяснив ее тем, что «преступление совершено с использованием высокотехнологичных средств в сфере компьютерных технологий».

«Подозреваемый размещал материалы, призывающие к массовым беспорядкам в центре Москвы, с помощью специального программного обеспечения, предназначенного для сокрытия следов присутствия в сети Интернет, а именно с использованием серверов, находящихся на территории иностранных государств», – отметили в СК.

Московская прокуратура 31 марта сообщала, что «через блоги и социальные сети активно распространяются сообщения» с призывами к участию в несанкционированных митингах в центре Москвы 2 апреля. После этого в Генпрокуратуре потребовали заблокировать паблики, где размещается такая информация, а в Следственном комитете завели уголовное дело о призыве к массовым беспорядкам.

2 апреля СМИ сообщили, что в центре Москвы на несанкционированной акции были задержаны более 40 человек. Источник «Интерфакса» отмечал, что большинство задержанных – представители националистических организаций и группировок. В МВД официально подтвердили задержание 31 человека за нарушение общественного порядка.

Заметка дополняется.