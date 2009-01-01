19:59

По делу о взрыве в метрополитене Санкт-Петербурга задержаны восемь человек. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

Среди задержанных шесть жителей Петербурга. Кроме того, задержаны два человека в Москве, причастные к теракту.

В СК назвали имена задержанных. Это Сейфулла Хакимов, Ибрагибжон Ерматов, Дилмурод Муидинов, Бахрам Ергашев, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Шохиста Каримова и Содик Ортиков.

Как рассказали следователи, в местах проживания упомянутых лиц изъято огнестрельное оружие и боеприпасы, а также взрывное устройство, идентичное найденному на станции «Площадь Восстания». Это устройство не сдетонировало и было обезврежено.

Днем 6 апреля СК рассказал об обысках у знакомых организатора взрыва в петербургском метро Акбаржона Джалилова, в ходе которых изъяли «предметы, имеющие значение для расследования». Имена знакомых Джалилова не назывались, речь шла просто о «гражданах среднеазиатских республик». Источник Reuters уточнил, что при обысках нашли элементы взрывчатки, аналогичные бомбе на «Площади Восстания».

Утром 6 апреля ФСБ провела спецоперацию в жилом доме в Петербурге. После нее задержанными оказались три выходца из Средней Азии, которых источник «Интерфакса» назвал предполагаемыми сообщниками Джалилова.

Теракт в Петербурге произошел 3 апреля. На перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в вагоне взорвалась бомба, погибли 14 человек, в том числе сам Джалилов. По одной из версий, о которой рассказывал собеседник «Интерфакса», сообщники Джалилова могли «втемную» использовать его как «живую бомбу».