Россия компенсирует Минску цены на газ за счет реэкпорта нефти. Об этом в интервью телеканалу «Мир» рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает «Интерфакс».
«То, что мы сегодня платим приличную цену за газ, – это факт. Мы нашли развязки по этому вопросу, и Россия компенсирует нам это расхождение в нынешней цене и реальной цене за счет реэкспорта нефти», – заявил Лукашенко.
Лукашенко также рассказал о модернизации нефтеперерабатывающих заводов в стране.
«Закончим – выход светлых нефтепродуктов будет 95%, тогда вопрос по нефти отпадем сам по себе. Мы сможем с любого рынка покупать нефть, перерабатывать у себя и получать соответствующую прибыль. Это россияне тоже понимают», – отметил президент.
3 апреля президент России Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры, по итогам которых стороны договорились о принципах работы до 2019 года. Путин отметил, что между Россией и Белоруссией «не осталось спорных вопросов».
По словам Лукашенко, Россия рефинансирует долг Белоруссии в 2017 году.
Ранее российский вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что поставки нефти в Белоруссию могут начаться уже в апреле, а размер скидки на газ пока не определен. Кроме того, Минск вернет Москве $720 млн газового долга, пояснил чиновник.
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