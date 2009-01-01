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Россия компенсирует Минску цены на газ за счет реэкпорта нефти. Об этом в интервью телеканалу «Мир» рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает «Интерфакс».

«То, что мы сегодня платим приличную цену за газ, – это факт. Мы нашли развязки по этому вопросу, и Россия компенсирует нам это расхождение в нынешней цене и реальной цене за счет реэкспорта нефти», – заявил Лукашенко.

Лукашенко также рассказал о модернизации нефтеперерабатывающих заводов в стране.

﻿«Закончим – выход светлых нефтепродуктов будет 95%, тогда вопрос по нефти отпадем сам по себе. Мы сможем с любого рынка покупать нефть, перерабатывать у себя и получать соответствующую прибыль. Это россияне тоже понимают», – отметил президент.

3 апреля президент России Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры, по итогам которых стороны договорились о принципах работы до 2019 года. Путин отметил, что между Россией и Белоруссией «не осталось спорных вопросов».

По словам Лукашенко, Россия рефинансирует долг Белоруссии в 2017 году.

Ранее российский вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что поставки нефти в Белоруссию могут начаться уже в апреле, а размер скидки на газ пока не определен. Кроме того, Минск вернет Москве $720 млн газового долга, пояснил чиновник.