22:25

В рамках сделки по продаже украинской «дочки» Сбербанка основной акционер Norvik Banka Григорий Гусельников передавал активы Сбербанку. Об этом пишет «Новая газета», которая ознакомилась с «Планом основных шагов по покупке Сбербанка Украина».

По сведениям издания, Гусельников передал Сбербанку 98% АКБ «Вятка-банк», земельный участок в Московской области, оцененный в $13,6 млн, гостиницы «Хилтон Екатеринбург» и «Хилтон Можайск», а также рефинансированные кредиты на $23,4 млн, которые получили операторы гостиниц «Хилтон Киров» и «Хилтон Пермь».

Согласно плану, переговоры о продаже дочернего предприятия начались еще в 2016 году. В документе указано, что к 10 февраля 2017 года должны были быть согласованы основные условия сделки, а к 10 марта планировалось обсудить продажу «дочки» с украинским регулятором.

В документе также указано, что Гусельников должен был заняться вопросом «о возможности исключения банка из списка санкций в США для проведения сделки».

По данным «Новой газеты», после обсуждения к переговорам подключились активисты украинской партии «Гражданский корпус», которые 13 марта начали акцию по блокированию работы отделений Сбербанка на Украине.

27 марта Сбербанк подписал договор о продаже украинской «дочки». Позже стало известно, что основным владельцем дочернего предприятия Сбербанка станет консорциуму, в который вошли латвийский Norvik Banka (45%) и частная белорусская компания (55%), которая принадлежит сыну владельца компании «Русснефть» Михаила Гуцериева Саиду. Сумма сделки составила $130 млн.