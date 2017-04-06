6 апреля, 23:41

Бизнесмен Александр Мамут покупает вторую по величине сеть кинотеатров в России «Формулу кино». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Около 75% компании продает инвестиционное подразделение «Альфа-групп» А1, а остальные 25% – основатель киносети Владимир Захаров. Стороны подписали договор, сделку планируется закрыть до мая.

«Мы довольны, для A1 это хорошая сделка, мы получили прибыль от инвестиций в этот актив», – отметил президент А1 Александр Винокуров.

Генеральный директор «Формулы кино» Юрий Кириллов от комментариев отказался.

По данным «Ведомостей», информация о том, что А1 готова продать «Формулу кино», появилась еще в 2014 году. Год назад сеть пытался купить сын сенатора Сулеймана Керимова Саид, но сделка не состоялась, так как стороны не сошлись в цене.

В конце марта Мамут уже купил у Керимова крупнейшую по числу кинозалов сеть в России -«Синема парк».

По расположению кинотеатров сети практически не пересекаются, но вместе дают 15% кинозалов в стране, а кассовые сборы составляют около 20%. Об этом ранее «Коммерсанту» сообщила исполнительный директор A&NN Надежда Ермакова.

Мамут также является владельцем кинотеатра «Пионер» на Кутузовском проспекте в Москве. Кроме того, в конце 2016 года бизнесмен до 2036 года получил в управление кинотеатр «Художественный». Мамут займется его реконструкцией, расходы на которую оцениваются в 1 млрд рублей.