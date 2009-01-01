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Балтийский центр журналистских расследований Re:Baltica установил связь между новостным порталом Baltnews и российским государственным холдингом «Россия сегодня». Об этом сообщает издание BuzzFeed.

Согласно данным журналистов центра Re:Baltica, связь портала Baltnews, ориентированного на русскоязычное население в балтийских государствах, с Россией тщательно скрывается за другими зарегистрированными предприятиями.

Кроме того, Baltnews считается якобы местной организацией.

Re:Baltica обнаружила, что домен Baltnews зарегистрирован в небольшой компании в голландском городе Хилверсум. Эта компания принадлежит российской фирме Media Capital, которая, в свою очередь, является собственностью газеты «Московские новости». Владелец последней – информационное агентство «РИА Новости».

По данным Re:Baltica, у Baltnews небольшая аудитория читателей. Так, за последние полгода на сайт в Латвии заходило 289 тысяч посетителей, в Эстонии – 178,7 тысяч, в Литве – 158,5 тысяч.