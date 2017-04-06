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Министерство финансов передаст полномочия по осуществлению контроля над аудиторами Центробанку. Об этом сообщают «Ведомости».

Передача полномочий пройдет в два этапа. Сначала ЦБ получит возможность проводить выездные проверки общественно значимых аудиторских компаний (сейчас их осуществляет Федеральное казначейство), а затем сможет контролировать аудиторские саморегулируемые организации (СРО).

Таким образом, Центробанк будет контролировать весь аудиторский рынок.

Соответствующий законопроект подготовит заместитель министра финансов Илья Трунин. В правительстве его рассмотрят в конце апреля.

Поправки затронут законы «О Центральном банке», «Об аудиторской деятельности», «О СРО на финансовом рынке».

ЦБ планировал взять под свой контроль только аудиторов финансовых компаний и эмитентов, пишет газета. Но первый вице-премьер Игорь Шувалов на последнем совещании поставил выбор – либо банк заберет весь рынок аудиторов, либо не заберет его вообще.

По данным «Коммерсанта», новые полномочия ЦБ получит уже с 1 января 2018 года.

«Таким образом, ЦБ фактически возьмет на себя функции Федерального казначейства, которое в качестве надзорного органа проводит внешний контроль качества аудита общественно значимых организаций. Часть специалистов казначейства, ранее проверявшая аудиторов, будет переведена в ЦБ», – сообщает источник издания, знакомый с ситуацией.

По данным издания, внутри ЦБ контроль над аудиторами сначала будет осуществлять департамент корпоративных отношений, возглавляемых Еленой Курицыной, а после распространения закона о СРО на аудиторский рынок контролировать работу аудиторских СРО станет департамент развития финансовых рынков, который возглавляет Елена Чайковская.