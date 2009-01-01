Госкорпорация «Роскосмос» после экономического анализа посчитала нецелесообразным «брать под свое крыло» подразделения Спецстроя. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По данным отраслевых источников издания, «Роскосмос» рассматривал возможные сценарии включения подразделений Спецстроя, но в итоге руководство решило, что нанимать строителей на стороне «выгоднее и надежнее».
Несмотря на это, для строительства сложных технических объектов таких, как стартовые сооружения космодрома Восточный, «Роскосмос» будет привлекать предприятия Спецстроя.
Основным претендентом на включение в «Роскосмос» был ФГУП «Дальспецстрой», который занимался возведением объектов первой очереди Восточного.
Он вел эту работу с 2009 года, однако в 2012–2013 годах «Роскосмос» стал обвинять «Дальспецстрой» в малом количестве рабочих на объектах и недостаточной мобилизации ресурсов.
Впервые данные об интересе «Роскосмоса» к Спецстрою появились в декабре 2016 года, пишет «Коммерсантъ».
«Если в результате ликвидации Спецстроя возникнут мощности, которые могли бы быть использованы на космодроме Восточный, то подумаем над тем, чтобы взять их под свое крыло», – отмечал тогда глава госкорпорации Игорь Комаров в интервью «Коммерсанту».
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