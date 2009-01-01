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Госкорпорация «Роскосмос» после экономического анализа посчитала нецелесообразным «брать под свое крыло» подразделения Спецстроя. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным отраслевых источников издания, «Роскосмос» рассматривал возможные сценарии включения подразделений Спецстроя, но в итоге руководство решило, что нанимать строителей на стороне «выгоднее и надежнее».

Несмотря на это, для строительства сложных технических объектов таких, как стартовые сооружения космодрома Восточный, «Роскосмос» будет привлекать предприятия Спецстроя.

Основным претендентом на включение в «Роскосмос» был ФГУП «Дальспецстрой», который занимался возведением объектов первой очереди Восточного.

Он вел эту работу с 2009 года, однако в 2012–2013 годах «Роскосмос» стал обвинять «Дальспецстрой» в малом количестве рабочих на объектах и недостаточной мобилизации ресурсов.

Впервые данные об интересе «Роскосмоса» к Спецстрою появились в декабре 2016 года, пишет «Коммерсантъ».