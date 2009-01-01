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Правительство Москвы планирует устранить административные барьеры для сотовых операторов при развития 5G-сетей. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Власти столицы обсуждают с сотовыми операторами создание консорциума, на основе которого они смогут развивать связь 5G, рассказал газете руководитель департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Артем Ермолаев.

«5G потребует от участников сотового рынка кратного увеличения числа базовых станций и совершенно другого принципа планирования сети, что повлечет большие инвестиции. Это значит, что операторам, по сути, еще раз придется построить большую инфраструктуру, а это достаточно тяжело. Поэтому, чтобы не лишить проект 5G инвестиционной привлекательности, мы задумываемся об объединении усилий»,– отметил Ермолаев.

Достигнуть договоренностей в департаменте планируют к концу 2017 года, пишет издание. По мнению Ермолаева, Москва также рассмотрит возможность инвестиций в проект.

По данным издания, на последней встрече со столичными депутатами Ермолаев предположил, что именно москвичи могут стать первыми пользователями 5G.

Сами операторы отмечают, что поддержка столичных и региональных властей важна, «поскольку вопросы размещения оборудования связи и подачи электроэнергии часто можно решить только совместно».

В Министерстве связи и массовых коммуникаций также поддерживают эту идею.