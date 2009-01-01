Соединенные Штаты нанесли ракетами «Томагавк» удар по сирийской авиабазе в провинции Хомс на западе страны. Об этом сообщает Reuters.
Заметка дополняется.
Дамаск нашел способ подорвать невыгодное ему перемирие. Перед визитом Рекса Тиллерсона в Москву это плохая новость
Желание наказать обидчика – базовая черта человека. Оно непродуктивно, но у него есть свое предназначение
Поддержка Навального растет. Но люди выходят на улицы не только поэтому
Психиатр Европейского медицинского центра – о мешающих жить мифах о профессии
Спонсоры. Шкурные интересы. Тень на плетень. Многое в мышлении первых лиц России становится понятно
Правила для участия в обсуждении.
Мы просим вас быть вежливыми и уважать чужую точку зрения. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, призывы к противоправным действиями или ссылки на ресурсы, содержащие такие призывы, рекламные сообщения.