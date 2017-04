06:55

Акционером производителя самого продаваемого препарата ингавирин «Валента фармацевтика» оказался бывший председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Дмитрий Рейхарт. Об этом сообщают «Ведомости».

Помимо Рейхарта, через кипрскую Lekarstva Holdings с конца ноября 2016 года компанией владеют восемь физических лиц – Кирилл Сыров, Владимир Нестерук, Олег Кедровский, Алексей Романов, Святослав Петрушко, Зинаида Рейхарт, гендиректор «Отечественных лекарств» Дмитрий Шульженко и гендиректор «Валенты» Антон Стрекалов.

Пять из восьми акционеров «Валенты», сообщает газета, связаны с «Российским кредитом».

В 90-х среди активов «Отечественных лекарств» были Щелковский витаминный завод (ЩВЗ), красноярская «Красфарма» и новосибирский «Новосибхимфарм». Все активы, кроме ЩМЗ, компания продала.

Акционерами ЩМЗ выступали три кипрские компании: Droflow Ltd (16,1 %), Brist Investments Ltd и Mitsikorido Co. Ltd (по 17%), пишет издание. Эти же офшоры вместе с Norbetino Trading Ltd и Bersi Holdings Ltd были совладельцами «Отечественных лекарств».

С 2008 года «Отечественные лекарства» стали называться «Валента фармацевтика», а в 2009 году в совет директоров вошел Рейхарт.

Дмитрий Рейхарт с 2006 года занимал должность исполняющего обязанности председателя ФФОМСа, но через два года покинул пост.

«Валента фармацевтика» – один из самых крупных производителей лекарств в России. «Ведомости» приводят исследования DSM Group, согласно которым ингавирин «Валенты» стал самым продаваемым лекарством в 2016 году.

«Валента» занимается производством более 30 препаратов. Выручка компании в 2015 году составила 8,9 млрд рублей.