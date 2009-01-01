Бомбы в петербургском метро должны были взорвать два человека. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
По версии следствия, сообщник террориста Акбаржона Джалилова «по какой-то причине» не пришел на встречу, поэтому террорист «избавился от лишней бомбы» на «Площади Восстания». Уточняется, что бомбы приводились в действие кнопкой, а не дистанционно.
В числе задержанных по делу о теракте в Санкт-Петербурге были два потенциальных смертника. Такие выводы следствие сделало, изучив звонки и переписку Джалилова.
Квартира, в которой задержали троих сообщников террориста, «использовалась под цех по изготовлению бомб и склад оружия», пишет газета. Силовики изъяли готовую к использованию бомбу в корпусе из-под огнетушителя. Ее могли взорвать на траурных мероприятиях в Санкт-Петербурге.
Помимо этого, в квартире нашли самодельную взрывчатку, оружие, боеприпасы и религиозную литературу, отмечает издание. Компоненты бомбы совпадали с теми, что обнаружили в квартире, снимаемой Джалиловым.
Заметка дополняется.
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