06:02

Бомбы в петербургском метро должны были взорвать два человека. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По версии следствия, сообщник террориста Акбаржона Джалилова «по какой-то причине» не пришел на встречу, поэтому террорист «избавился от лишней бомбы» на «Площади Восстания». Уточняется, что бомбы приводились в действие кнопкой, а не дистанционно.

В числе задержанных по делу о теракте в Санкт-Петербурге были два потенциальных смертника. Такие выводы следствие сделало, изучив звонки и переписку Джалилова.

Квартира, в которой задержали троих сообщников террориста, «использовалась под цех по изготовлению бомб и склад оружия», пишет газета. Силовики изъяли готовую к использованию бомбу в корпусе из-под огнетушителя. Ее могли взорвать на траурных мероприятиях в Санкт-Петербурге.

Помимо этого, в квартире нашли самодельную взрывчатку, оружие, боеприпасы и религиозную литературу, отмечает издание. Компоненты бомбы совпадали с теми, что обнаружили в квартире, снимаемой Джалиловым.

Заметка дополняется.