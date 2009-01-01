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Министерство иностранных дел России выступило с заявлением в связи с ракетными ударами Вашингтона по сирийской военной базе Шайрат в провинции Хомс. Как сообщается в пресс-релизе МИД, Россия решила приостановить действие заключенного с США соглашения об обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии.

«Не удосужившись ни в чем разобраться, США пошли <…> на военное противодействие стране, которая борется с международным терроризмом. США не первый раз демонстрируют подобный бездумный подход, который лишь усугубляет имеющиеся в мире проблемы и создает угрозу международной безопасности», – говорится в пресс-релизе МИД.

В министерстве отметили, что США использовали события в Идлибе «как предлог для демонстрации силы» и призвали провести чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения ситуации.

«Несомненно, что военная акция США – это и попытка отвлечь внимание от ситуации в Мосуле, где в результате действий, в том числе американской коалиции, погибли сотни мирных жителей и нарастает гуманитарная катастрофа», – добавили в МИД.

Ранее 7 апреля в Кремле также назвали ракетный удар США по сирийской авиабазе попыткой отвлечь внимание мирового сообщества от многочисленных жертв среди мирного населения в Ираке.

Американские военные 7 апреля выпустили 59 ракет «Томагавк» по базе Шайрат с двух кораблей в Средиземном море. Удары проводились в ответ на химическую атаку в Идлибе, в которой США обвиняют войска президента Сирии Башара Асада.

По данным сирийской армии, в результате ракетной атаки погибли шесть человек. Губернатор провинции Хомс ранее заявил, что в числе жертв были жители деревни, расположенной рядом с авиабазой.

По словам американского президента Дональда Трампа, решение применить ракеты было принято, исходя из «жизненно важных интересов национальной безопасности страны».

Целями военных были взлетные полосы, места стоянки самолетов и заправочные комплексы. На базе находились российские военные, однако Пентагон утверждает, что по местам их дислоцирования удары не наносились.

В Пентагоне также назвали пуск ракет «единичным случаем».

Как заявил ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон, Россия не смогла выполнить соглашение 2013 года по химическому оружию в Сирии. Он добавил, что Вашингтон предупредил Москву о ракетном ударе, но одобрения с ее стороны не ждал. В Сирии удары назвали «актом агрессии».

Утром 4 апреля самолеты Су-22 ВВС Сирии нанесли авиаудар по городу Хан-Шейхун в провинции Идлиб. В результате погибли более 70 человек. Как утверждает Россия, инцидент произошел из-за попадания снаряда в склад химического оружия боевиков.