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Пять человек были убиты в результате ракетного удара, нанесенного США по сирийской авиабазе Шайрат в районе Хомса. Об этом заявил губернатор провинции Хомс Талала Барази, передает Reuters.

По его словам, в числе жертв атаки – жители деревни, расположенной рядом с военной базой. Еще семь человек пострадали.

Ранее Барази заявил, что огонь велся по авиабазе более часа. По данным Syrian Observatory for Human Rights, которые приводило Associated Press, в результате атаки база почти полностью разрушена, убиты минимум четверо сирийских военнослужащих, в том числе генерал.

США выпустили по базе Шайрат 59 ракет «Томагавк» с двух кораблей в Средиземном море. Удар был нанесен в ответ на химическую атаку в Идлибе, за которую, по мнению американских властей, ответственны войска президента Сирии Башара Асада.

Как заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, Россия не смогла выполнить соглашение 2013 года по химическому оружию в Сирии. Он добавил, что об ударе по авиабазе США предупредили российскую сторону, но одобрения от нее не ждали.

Действия США уже поддержали власти Великобритании, Австралии и Израиля, а также представители сирийской оппозиции. В Иране резко осудили атаку, отметив, что она осложнит обстановку в регионе.

Как передает «Интерфакс», депутат Госдумы Дмитрий Саблин со ссылкой на собственные источники заявил, что россияне не пострадали в результате ракетного удара США по базе Шайрат.