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Ракетный удар США по сирийской военной базе в Хомсе, по мнению президента РФ Владимира Путина, – попытка отвлечь внимание мирового сообщества от многочисленных жертв среди мирного населения в Ираке. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Этот шаг Вашингтона наносит существенный урон российско-американским отношениям, и без того находящимся в плачевном состоянии», – добавил он.

По мнению Путина, атака на сирийскую базу создает «серьезное препятствие» для борьбы международной коалиции с терроризмом. Песков напомнил, что именно борьбу с терроризмом президент США Дональд Трамп называл одной из главных своих задач еще во время предвыборной кампании.

Песков подчеркнул, что армия Сирии не располагает запасами химического оружия, и этот факт был подтвержден ОЗХО – специализированным подразделением ООН. Он указал, что президент РФ считает американские удары по Сирии «агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права, причем под надуманным предлогом».

«При этом, по мнению Путина, полное игнорирование фактов использования химического оружия террористами лишь существенно усугубляет ситуацию», – сказал Песков.

7 апреля США выпустили по авиабазе в Хомсе 59 ракет «Томагавк» с двух кораблей в Средиземном море. Удар был нанесен в ответ на химическую атаку в Идлибе, за которую, по мнению властей США, несут ответственность сирийские власти. По данным губернатора провинции Хомс, жертвами ракетного удара стали пять человек, в том числе жители деревни рядом с военной базой.

В свою очередь, госсекретарь США Рекс Тиллерсон обвинил Россию в срыве соглашения 2013 года по химическому оружию в Сирии. Вашингтон предупредил Москву об ударе по сирийской базе, но одобрения не ждал, отметил Тиллерсон. В Сирии удары назвали «актом агрессии».

Утром 4 апреля самолеты Су-22 ВВС Сирии нанесли авиаудар по городу Хан-Шейхун в провинции Идлиб. В результате погибли более 70 человек. Россия утверждала, что инцидент произошел из-за попадания снаряда в склад химического оружия боевиков.