10:12

Курс доллара при открытии торгов поднялся на 61 копейку 7 марта. Это следует из данных Московской биржи.

Стоимость американской валюты, таким образом, на максимуме составляла 57,07 рубля. В 10:15 мск курс опустился до 56,96 рубля. Курс евро вырос на 66 копеек до 60,51 рубля.

Как отмечает «Интерфакс», это произошло на фоне сообщений об ударах США по авиабазам в Сирии.

Цена на нефть марки Brent во время торгов впервые за месяц поднялась выше 56 долларов за баррель, но впоследствии опустилась и в 10:30 мск баррель стоил уже $55,59. Цена на золото выросла на $12,20 (0,97%) на нью-йоркской бирже Comex и составила $1265,5 за тройскую унцию.

Ранее 7 апреля США выпустили 59 ракет «Томагавк» по авиабазе, контролируемой силами Башара Асада. Жертвами удара стали шесть человек, в том числе жители близлежащей деревни. Удар был нанесен в ответ на химическую атаку в Идлибе, ответственность за которую, по мнению США, несут войска президента Сирии Башара Асада.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия сорвала соглашение 2013 года по химическому оружию в Сирии. В Кремле отметили, что решение Вашингтона нанесло серьезный урон российско-американским отношениям.