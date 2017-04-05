7 апреля около 3:40 по московскому времени США выпустили 59 ракет «Томагавк» по сирийской авиабазе Шайрат, которую контролируют правительственные войска. Удар стал реакцией США на химическую атаку в провинции Идлиб 4 апреля, в которой американские власти обвинили войска президента Сирии Башара Асада. В результате применения химического оружия погибли 86 человек.

Жертвами американской атаки стали 10 человек, в их число попали и четыре ребенка из близлежащей деревни. В Пентагоне отметили, что пытались минимизировать урон для сотрудников авиабазы. На базе находились также военные из России, но о погибших среди россиян не сообщается.

Все расположенные в Шайрате самолеты пришли в негодность, сказал РИА Новости сотрудник базы. По данным ливанского телеканала «Аль-Маядин», большинство самолетов вывезли с базы еще до атаки. «Россия 24» сообщила, что американские ракеты уничтожили девять самолетов.

https://www.youtube.com/watch?v=Ow5Ux17YKdM&feature=youtu.be

Приказ об авиаударе отдал президент США Дональд Трамп. Глава США заявил, что в ответственности Асада за химическую атаку «не может быть сомнений», передает Reuters. Сам президент во время авиаудара проводил встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на своей вилле «Мар-а-Лаго» во Флориде. По данным корреспондента Independent Кристофера Хутона, Трампа застали за просмотром эпизода с Дартом Вейдером в фильме «Звездные войны» вечером перед атакой.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон предупредил Москву о готовящейся атаке. Представитель Министерства обороны США сообщил Reuters, что удар – единичный случай.

Химическая атака

4 апреля самолеты Су-22 ВВС Сирии нанесли авиаудар по городу Хан-Шейхун в провинции Идлиб. По данным Reuters, к ударам были причастны и российские самолеты, но в Минобороны эту информацию отвергли.

В результате атаки погибли 86 человек, большинство – женщины и дети. По оценкам Юнисеф, пострадали еще 546 человек. Министерство здравоохранения Турции сообщило, что во время атаки использовался нервно-паралитический газ зарин. Российское Минобороны объяснило распространение отравляющих веществ тем, что сирийская авиация нанесла удар по военному складу, на котором были цеха по производству фугасов, начиняемых отравляющими веществами.

В 2013 году была принята резолюция Совета Безопасности ООН об уничтожении химического оружия в Сирии. В июне 2014 года международная Организация по запрещению химоружия объявила, что из Сирии вывезены все запрещенные отравляющие вещества. Накануне атаки США по авиабазе представитель американской разведки рассказал Reuters, что США сомневается в том, что из Сирии действительно вывезли все химическое оружие. Госсекретарь Рекс Тиллерсон также обвинил Россию в срыве соглашений.

Реакция в России

Президент РФ Владимир Путин уверен, что цель американских ударов по сирийской базе – отвлечь внимание от «многочисленных жертв» среди мирного населения в Ираке, сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Песков добавил, что удар ухудшит российско-американские отношения, «и без того находящиеся в плачевном состоянии». Путин назвал авиаудар «серьезным препятствием» для борьбы с терроризмом.

Три дня назад Песков назвал разговоры о возможном ударе коалиции по сирийской армии «апокалиптическими рассуждениями эвентуального характера» и счел их недопустимыми.

МИД РФ призвало провести экстренное совещание Совета Безопасности ООН, а министр Сергей Лавров сравнил авиаудар с нападением США на Ирак в 2003 году. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил вице-спикеру Петру Толстому подготовить обращение, с которым Россия направит в ПАСЕ и ОБСЕ, передает «Интерфакс».

Россия также приостановила соглашение с США об обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии. Страны подписали меморандум в октябре 2015 года, оно обязывает Россию и США согласовывать действия самолетов и беспилотников в воздушном пространстве Сирии. Соглашение подразумевало оказание взаимной помощи США и Россией, а также создание канала круглосуточной оперативной связи.

Минобороны указало на низкую эффективность американских ракет. Из 59 запущенных ракет до базы долетели только 23 снаряда, отметили в ведомстве.

«Боевая эффективность американского массированного ракетного удара по сирийской авиабазе – крайне низкая», – сказал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Реакция в Сирии

Дамаск назвал ракетные удары «актом агрессии». Посол Сирии в России сообщил, что власти намерены выяснить, была ли российская сторона предупреждена о готовящемся ударе. Посол также выразил уверенность в том, что удар говорит о поддержке США ИГИЛ и «Фронта ан-Нусры».

Представители сирийской оппозиции приветствовали удар по правительственным базам.

«Мы надеемся на продолжение ударов, чтобы помешать режиму использовать самолеты для совершения воздушных налетов или использования запрещенных видов оружия», – заявил пресс-секретарь Сирийской национальной коалиции Ахмад Рамадан.

Реакция в мире

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон в беседе со Sky News назвал удар «решительным, пропорциональным и правильным», передает «Интерфакс». Президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель в свою очередь заявили, что в ударах по авиабазе виноват сам Асад.

«Асад полностью несет ответственность за такое развитие событий. Постоянное использование им химического оружия и совершение массовых убийств не может оставаться безнаказанным», – сказано в коммюнике Олланда и Меркель.

МИД Турции оценил авиаудар «чрезвычайно позитивно». В Иране действия США осудили, МИД государства выразил мнение, что это усложнит ситуацию в Сирии.

Реакция рынков

Авиаудар привел к ослаблению рубля. На открытии торгов цена доллара за минуту поднялась на 61 копейку и на максимуме составляла 57,07 рубля. Курс евро вырос на 66 копеек, до 60,51 рубля.

Атака сказалась и на ценах на нефть – стоимость барреля Brent впервые за месяц поднялась выше $56. Цена на тройскую унцию золота подскочила на $12,20 (0,97%) и составила $1265,5.