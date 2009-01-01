11:19

Google запустила процедуру фактчека в новостном агрегаторе и поисковых запросах по всему миру. Об этом сообщается в блоге компании.

Ранее опция была доступна для пользователей нескольких стран и не распространялась на поисковые запросы.

В Google News на проверенные статьи ставится метка Fact Check. Для того, чтобы попасть в категорию Fact Check, изданиям нужно использовать в своих статьях метки из списка ClaimReview от schema.org.

Журналисты и фактчекеры проверяют утверждения из статьи и оценивают, насколько они правдивы. «Несмотря на то, что результаты фактчека могут быть противоположными, людям полезно знать, в чем фактчекеры сходятся, а в чем их мнения различаются», – говорится в сообщении компании.

(На примере: «На сегодняшний день в рабстве находятся 27 миллионов человек». Фактчек: в основном правда. «Символы, нанесенные на печенье Oreo, связаны с тамплиерами и масонами». Фактчек: ложь.)

Подобная процедура существует во французском сегменте Facebook. Пользователи в своей ленте могут отметить новости как сомнительные, после чего их отправят фактчекерам. Если как минимум две организации или издания признают новость фальшивой, то в дальнейшем при выдаче в ленте рядом с ней будет стоять соответствующая пометка.