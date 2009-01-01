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Ракетный удар американских военных по авиабазе Шайрат в Сирии напоминает нападение Запада на Ирак в 2003 году. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров после заседания Совета министров иностранных дел СНГ в Ташкенте. Трансляцию вел ТАСС.

Как отметил Лавров, из-за действий Вашингтона в Сирии сотрудничество России и США осложняется. Кроме того, по словам министра, «приходится возвращаться к мысли», что «Фронт ан-Нусра» рассматривается Западом как организация, «которую надо беречь».

«Еще при прежнем главе американской администрации Бараке Обаме коалиция, возглавляемая США, традиционно нанося удары по позициям ИГИЛ, щадила те территории, на которых работала “Фронт ан-Нусра”», – сказал Лавров (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее 7 апреля в российском МИД назвали действия США в Сирии «бездумным подходом», препятствующим борьбе с терроризмом. Также МИД объявил, что после ракетного удара со стороны США российская сторона приостановила действие соглашения о безопасных полетах над Сирией.

В свою очередь, в Кремле заявили, что атака Пентагона – попытка отвлечь внимание мирового сообщества от многочисленных жертв среди мирного населения в Ираке. Также действия США в России расценили как «агрессию против суверенного государства <…> под надуманным предлогом».

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США утром 7 апреля выпустили по авиабазе в Хомсе 59 ракет «Томагавк» с двух кораблей в Средиземном море. Удар был нанесен в ответ на химическую атаку в Идлибе, за которую, по мнению властей США, несут ответственность власти Сирии. По данным сирийской армии, в результате атаки погибли минимум семь человек, ранены девять; ранее губернатор провинции Хомс говорил, что среди жертв – мирные жители ближайшей к авиабазе деревни.

В свою очередь, госсекретарь США Рекс Тиллерсон обвинил Россию в срыве соглашения 2013 года по химическому оружию в Сирии. Вашингтон предупредил Москву об ударе по сирийской базе, но одобрения не ждал, отметил Тиллерсон. В Сирии удары назвали «актом агрессии».

4 апреля самолеты Су-22 ВВС Сирии нанесли авиаудар по городу Хан-Шейхун в провинции Идлиб. В результате погибли более 70 человек. Россия утверждала, что инцидент произошел из-за попадания снаряда в склад химического оружия боевиков.