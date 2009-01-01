12:25

Житель американского Рино, штат Невада, Картер Уилкерсон вызвался набрать 18 млн ретвитов за годовой запас бесплатных наггетсов от Wendy's.

https://twitter.com/carterjwm/status/849813577770778624

Уилкерсон написал в твиттере: «Хэй, Wendy's, сколько ретвитов мне нужно собрать, чтобы год есть ваши наггетсы бесплатно?» Компания ответила: «18 млн». «Считайте, что уже сделано», – парировал Уилкерсон.

Стороны публично не согласовывали условия акции, в частности, за какой период нужно набрать 18 млн ретвитов. На момент написания новости Уилкерсона успели ретвитнуть почти 850 тысяч пользователей менее чем за 20 часов.

Сейчас рекорд принадлежит твиту телеведующей Эллен Дедженерес с селфи, снятым на премии «Оскар» – почти 3,3 млн ретвитов. Twitter оценивает число своих активных пользователей в 313 миллионов, то есть Уилкерсону нужно заручиться поддержкой 5,75%.

Стоимость годового запаса (при условии, что Уилкерсон будет получать по четыре наггетса в день) составляет в Рино $395 без учета соуса.