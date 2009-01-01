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Боевая эффективность ракетного удара, нанесенного США по авиабазе Шайрат в Сирии, оказалась крайне низкой. Об этом заявили в российском Министерстве обороны, передает «Интерфакс».

По данным министерства, до сирийской авиабазы долетело 23 ракеты «Томагавк» из выпущенных 59. Сейчас сирийские власти ищут места падения оставшихся ракет.

Как указали в Минобороны, в результате атаки Пентагона на авиабазе в Хомсе уничтожен склад, учебный корпус, радиолокационная станция и шесть самолетов в ремонтных ангарах. При этом взлетная полоса, рулежная дорожка и самолеты на стоянках не повреждены. До этого сообщалось, что целями американских военных были взлетные полосы, места стоянки самолетов и заправочные комплексы.

«Для прикрытия наиболее чувствительных объектов сирийской инфраструктуры в ближайшее время будет реализован комплекс мероприятий по укреплению и повышению эффективности системы противовоздушной обороны сирийских вооруженных сил», – сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В министерстве уточнили, что после ракетного удара погибли четверо сирийских военных, еще двое пропали без вести, шестеро ранены. Ранее власти Сирии заявляли о семерых убитых и девяти раненых; губернатор провинции Хомс говорил, что среди жертв оказались жители деревни около авиабазы.

«Данные действия американской стороны расцениваем как грубейшее нарушение подписанного в 2015 году меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечению безопасности в ходе операций в воздушном пространстве Сирии», – отметил Конашенков.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия решила приостановить действие упомянутого соглашения после удара США в Сирии. В ведомстве также назвали действия Вашингтона «бездумным подходом», препятствующим борьбе с терроризмом.

В Кремле расценили ракетный удар США по Сирии как «агрессию против суверенного государства <…> под надуманным предлогом». Российские власти также назвали атаку на сирийскую авиабазу попыткой отвлечь внимание от многочисленных жертв среди мирного населения в Ираке. Актом агрессии назвали удар США и сирийские власти.

США произвели массированный ракетный удар на авиабазу в Хомсе в ответ на химическую атаку в Идлибе 4 апреля, за которую, по мнению американских властей, ответственны войска президента Сирии Башара Асада. В России утверждают, что инцидент произошел из-за попадания снаряда в склад химического оружия боевиков.