12:55

Осужденный по «болотному делу» оппозиционер Леонид Развозжаев вышел из колонии в Красноярске. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Развозжаев поблагодарил всех за поддержку и заявил, что пока не знает, чем займется после восстановления здоровья. Он отметил, что хотел бы «содействовать демократизации общества и достижения социальной справедливости, а также изменить ситуацию в системе исполнения наказаний». Следующие два года оппозиционер будет находиться под надзором полицейских.

В июле 2014 года Леонида Развозжаева и координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы. Их признали виновными в организации массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012 года и в подготовке подобных акций в других городах России.

В мае 2012 года во время согласованного с властями «Марша миллионов» между участниками шествия и полицейскими начались столкновения. СК квалифицировал их как спланированные массовые беспорядки. Фигурантами «болотного дела» стали более 30 человек.